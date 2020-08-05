Люди могут заразить домашних животных коронавирусом

Зато, по мнению экспертов, обратный путь заражения практически невозможно, передает DW.

"Итальянские ученые провели исследование, протестировав на наличие коронавируса SARS-CoV-2540 собак и 277 котов с домохозяйств, где кто-то болел COVID-19. Результат: антитела к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в 3,4 процента собак и 3 9 процента котов ", - говорится в публикации.

Исследование с привлечением сравнительно большого числа животных подтверждает предварительное предположение, что люди могут инфицировать животных новым коронавируса. Зато возможность заражения наоборот, то есть от домашних животных к людям , считается маловероятной. Взятые из пасти, носа и глотки животных мазки показали отрицательный результат. Исследования проводились с марта по май 2020 года.

Между тем президент Института имени Фридриха Леффлера (FLI) в Грайфсвальде Томас Меттенляйтер (Thomas Mettenleiter) говорит, что результаты исследования его удивили. "Они лишь подтверждают то, что мы уже знаем", - признает он. Однако эксперт отметил важность проведения исследования с таким количеством протестированных домашних животных. Ведь получить доступ к таким анализов не просто.

Исследование подтвердило предварительное предположение FLI, что до сих пор собаки и кошки не играли никакой роли в распространении коронавируса . Ученые института убеждены, что решающим фактором является передача от человека к человеку. "Мы считаем, что как правило случается передача от человека к животному", - говорит Меттенляйтер. Именно поэтому, по мнению исследователей, в данное время нет никаких оснований ограничивать контакты здоровых людей с домашними животными. Однако ученые советуют инфицированным людям всякий случай воздержаться от таких контактов.

Отмечается также, что до сих пор никаких данных, которые бы указывали на то, что животные могут погибнуть от коронавируса, нет. Даже если домашние животные инфицируются, то это, по данным ученых FLI, еще не означает, что вирус может распространяться в их организме и выводится через сопли, мокрота или кал.

Кроме того, по данным института, пока ничего не указывает на то, что коронавируса SARS-CoV-2 могут заражаться свиньи, куры и другие домашние животные. Сейчас ученые FLI проводят исследования на многих животных. Первые результаты свидетельствуют, что вирус передается на хорьков (фреток) и летучих мышей, но не на кур и свиней. Исследования на коровах начались лишь недавно.

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