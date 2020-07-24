НБУ ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020г до 6%

А также оставил на уровне 4% прогноз на 2022 год, сообщается на сайте центробанка в четверг, 23 июля.

"Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом с 5% до 6%. Глубокое падение осталось позади – во втором квартале", – указано в сообщении.

Отмечается, что во втором полугодии 2020 года украинская экономика начала восстанавливаться, в частности, смягчение карантина повлияло на оживление деловой активности.

"К полноценной работе уже вернулось большинство предприятий, наиболее пострадавшего во время коронакризиса, сектора услуг. Ситуация на рынке труда хотя и остается хуже докризисной, впрочем, демонстрирует признаки стабилизации. Стимулирующие меры НБУ, кредитные каникулы, налоговые льготы и расширение бюджетной помощи по безработице дополнительно поддержали бизнес-активность и частное потребление", – уточнил центробанк.

Вместе с тем Нацбанк подчеркнул, что темпы восстановления экономии будут сдерживаться подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

"Во время кризиса граждане существенно снизили расходы на товары не первой необходимости, а бизнес приостановил воплощение планов развития, пересмотрел штатные расписания и зарплатные фонды. Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях", – пояснил регулятор.

Указывается также, что медленный выход из кризиса других стран, включая торговых партнеров Украины, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики.

Центробанк отметил, что в 2021 и в 2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса, а главным драйвером экономического роста будет частное потребление.

Согласно сообщению, ключевым предположением соответствующего макропрогноза является продолжение сотрудничества с МВФ в соответствии с меморандумом об экономической и финансовой политике.

"Соблюдение условий новой программы stand-by с МВФ, в частности в части проведения последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления экономики", – поясняется в сообщении.

Отмечается, что поддержка МВФ является важной точки зрения финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, своевременных и полных расчетов по государственному долгу, сохранение доступа на международные рынки капитала, а также заинтересованности международных инвесторов в украинских активах.

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет существенно нарастить международные резервы Украины. По итогам этого года они вырастут до около $30 млрд, а в последующие годы – до $32-33 млрд", – добавил центробанк.

Согласно сообщению, главным риском соответствующего прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, как в Украине, так и в мире. "Это может привести к существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики", – пояснил НБУ.

Указывается, что актуальными рисками для макрофинансовой стабильности также остаются негативное влияние судебных решений, эскалация военного конфликта на востоке страны и увеличение волатильности мировых цен на продукты питания с учетом глобальных изменений климата и риска усиления протекционизма в мире.

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