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Церковь утвердила тексты служб и акафистов святым

20.07.2020 / 13:08
Церковь утвердила тексты служб и акафистов святым
икона Божией Матери «Прибавление ума» Источник: Центр информации УПЦ
Решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб и акафистов

Для чтения и скачивания доступны тексты одиннадцати служб и двух акафистов, утвержденные Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 16-17 июля.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб:

Колочской иконе Божией Матери; священномученику Константину Богородскому; преподобному Анатолию Оптинскому старшему; преподобному Анатолию Оптинскому младшему; преподобному Антонию Оптинскому; преподобному Варсонофию Оптинскому; преподобному Иосифу Оптинскому; преподобному Исаакию Оптинскому; преподобному Макарию Оптинскому;

преподобному Моисею Оптинскому; преподобному Нектарию Оптинскому.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрены тексты акафистов: иконе Божией Матери, именуемой «Прибавление ума»; иконе Божией Матери, именуемой «Спорительница хлебов».

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви опубликовал заявление, в котором выразил «глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины» и  призвал Поместные Православные Церкви «сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса».

Источник: Inpress.ua
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