Церковь утвердила тексты служб и акафистов святым

Для чтения и скачивания доступны тексты одиннадцати служб и двух акафистов, утвержденные Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании 16-17 июля.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб:

Колочской иконе Божией Матери; священномученику Константину Богородскому; преподобному Анатолию Оптинскому старшему; преподобному Анатолию Оптинскому младшему; преподобному Антонию Оптинскому; преподобному Варсонофию Оптинскому; преподобному Иосифу Оптинскому; преподобному Исаакию Оптинскому; преподобному Макарию Оптинскому;

преподобному Моисею Оптинскому; преподобному Нектарию Оптинскому.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрены тексты акафистов: иконе Божией Матери, именуемой «Прибавление ума»; иконе Божией Матери, именуемой «Спорительница хлебов».

Как сообщалось ранее, Священный Синод Русской Православной Церкви опубликовал заявление, в котором выразил «глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины» и призвал Поместные Православные Церкви «сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса».