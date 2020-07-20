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На Черниговщине освятили новый храм УПЦ

20.07.2020 / 13:04
На Черниговщине освятили новый храм УПЦ
Освящение Источник: Центр информации УПЦ
Каменную церковь в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов в городе Ивангород заложили стараниям прихожан в 1820 году

На Черниговщине в селе Ивангород освящен возрожденный Свято-Духовский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент совершил Чин великого освящения храма.

Архипастырь возглавил служение первой после возрождения храма Божественной литургии.

Его Высокопреосвященству сослужило духовенство епархии.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о преодолении эпидемии коронавируса и о врачах, которые спасают жизни больных.

После Божественной литургии митрополит Климент поблагодарил всех, кто приобщился к богоугодному делу возрождения святыни, наградил благотворителей церковными наградами и благословил всех.

Каменную церковь в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов в городе Ивангород заложили стараниям прихожан в 1820 году. Храм был окончательно построен в 1836 году и освящен по благословению архиепископа Черниговского и Нежинского Владимира (Ужинского) 18 октября того же года. Во времена советской власти святыня была почти разрушена. По воспоминаниям старожилов, в 1958 году церковное здание окончательно отобрали у верующих и установили там дизельные генераторы для производства электроэнергии.

Источник: Inpress.ua
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