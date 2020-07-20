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Полиция рассказала детали страшного ДТП в Одесской области

20.07.2020 / 13:19
ДТП с 6 жертвами возле с. Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло, когда автомобиль "ВАЗ" с четырьмя 23-летними мужчинами выехал на встречную полосу и столкнулся с "Mitsubishi Outlander".

В субботу, 18 июля, утром вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло ДТП, в результате которого погибли 6 человек, 3 госпитализированы, в том числе ребенок 2018 года рождения.

Об этом сообщает полиция Одесской области

Дословно: "Все участники дорожно-транспортного происшествия установлены. В автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они – бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Парни возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия.

Во встречном направлении, в с. Приморское Килийского района, на автомобиле "Mitsubishi Outlander" ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое – в больнице.

Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу".

Следователи начали досудебное расследование по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

Полиция также сообщает, что в связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке трассы Одесса-Рени было затруднено и контролировалось работниками полиции.

Водителей, которые планируют ехать в данном направлении, просят по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию.

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жертвы, Одесская область, ДТП
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