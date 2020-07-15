Нардепы блокируют подписание закона об игорном бизнесе

Об этом сообщается на сайте Рады.

Проект постановления №2286-д-П инциювала группа нардепов во главе с Вадимом Новинским, авторы проекта постановления №2286-д-П1 - группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов постановлений пока не обнародованы на сайте Рады.

Напомним: Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:

-азартных игр в игорных заведениях казино;

-азартных игр казино в сети интернет;

-букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;

-азартных игр в залах игровых автоматов;

-азартных игр в покер в сети интернет.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.

Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).

Депутаты "Слуги народа" отдали 224 голоса "за", "За будущее" - 4 голоса, "Доверие" - 18 голосов, внефракционные - 2 голоса. "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос" - ни одного голоса.

Нардепы внесли некоторые поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, в частности:

-вернули требование расстояния игровых залов от школ не менее 500 м;

-вернули обязательную компенсацию семье лудомана в 10-кратном размере суммы проигрыша - увеличили в 5 раз стоимость лицензии для интернет-казино;

-расширили круг лиц, которые могли обратиться в суд с заявлением об ограничении;

-вернули систему мониторинга игровых автоматов как отдельную составляющую системы онлайн-мониторинга;

-вернули редакцию термина "безупречная деловая репутация".

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