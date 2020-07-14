Войти | Зарегистрироваться
12:50

вторник,
14 июля
Онлайн
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

За 4 дня коронавирусом заразились более миллиона человек

14.07.2020 / 12:21
В мире с начала пандемии коронавируса 13 миллионов человек заболели COVID-19.

Об этом сообщает Worldometers

В мире в 213 странах диагностирована 13 010 016 случаев заболевания коронавирус, 7 568 042 пациента уже выздоровели, 570 694 умерли. 4 871 280 пациентов продолжают лечение от COVID-19.

Сейчас США на первом месте в мире по количество диагностированных случаев коронавируса, в стране 3 408 848 пациентов с COVID-19. На втором Бразилия, там 1 864 681 больных, на третьем Индия, где 879 466 пациентов с коронавируса. Власть в России, которую подозревают в скрываемые статистики по количеству больных, отчитывается о 727 162 случаях COVID-19.

Больше всего тех, кто поборол болезнь, зарегистрировано в США, Бразилии, Индии, России, Чили и Иране.

Больше всего смертей от COVID-19 в США, Бразилии, Великобритании, Италии и Мексике.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасной фазе коронавируса.

Источник

статистика, коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июля
13 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.