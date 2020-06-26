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В Ольшанском монастыре на Киевщине захоронили останки трех бойцов Второй мировой

26.06.2020 / 17:04
В Ольшанском монастыре на Киевщине захоронили останки трех бойцов Второй мировой
Ольшанский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Литию по погибшим совершил архиепископ Обуховский Иона

В склепе Онуфриевского храма Ольшанского монастыря Украинской Православной Церкви захоронены останки трех павших воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, останки погибших во время Второй мировой войны бойцов, найденные на Киевщине представителями Союза поисковых отрядов Украины, были захоронены в склепе храма преподобного Онуфрия Великого.

Литию по погибшим воинам перед погребением совершил духовник монастыря архиепископ Обуховский Иона.

«По сути, к нам привезли мощи мучеников. Архиепископ Иона совершил литию, и ковчеги опустили в склеп. Для нас это была поистине радость со слезами на глазах! Надеемся, что молитвами наших павших защитников, замечательные энтузиасты, истинные патриоты, дорогие наши друзья-поисковики ещё найдут и привезут к нам останки многих и многих героев для достойного погребения и молитвы о них», - отмечают сестры монастыря.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захоронения, Ольшанский монастырь
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