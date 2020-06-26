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Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования

26.06.2020 / 16:45
Кабинет министров назначил Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Такое решение правительство приняло в ходе заседания 25 июня.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

"У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета. Спасибо Любомире Мандзий за бремя, которое она несла с честью и достоинством", - сказал премьер-министр.

Отметим, Шкарлет занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, фракция "Слуга народа" заслушала Шкарлета на заседании 15 июня, после чего в политсиле собирались посчитать голоса поддержки.

17 июня глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что на данный момент не хватает голосов для назначения Шкарлета министром образования, из-за чего парламент может не рассматривать его назначение на той сессионной неделе.

Источник

Кабмин, министр образования, Шкарлет
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