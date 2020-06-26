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На Буковине освятили часовню УПЦ

26.06.2020 / 16:35
На Буковине освятили часовню УПЦ
Часовня Источник: Центр информации УПЦ
Часовня была освящена в день памяти преподобного Онуфрия, 25 июня

На Буковине в селе Драчинцы Кицманского район освятили новую часовню в честь преподобного Онуфрия Великого.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, часовня была освящена в день памяти преподобного, 25 июня.

Чин освящения совершили протоиерей Димитрий Серман, настоятель прихода в честь первоверховных апостолов Петра и Павла села Драчинцы, протоиерей Михаил Рудейчук, протоиерей Василий Руснак, иерей Игорь Пиць, иерей Виталий и диакон Иоанн Бойчук.

По окончании чинопоследования протоиерей Димитрий Серман выразил благодарность благотворителям и жителям села, трудами которых была построена часовня.

Как сообщалось ранее, 25 июня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества в честь преподобного Онуфрия Великого - небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.

Источник: Inpress.ua
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