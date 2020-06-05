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Святогорская лавра восстанавливает древний храм XVII века

05.06.2020 / 19:02
Святогорская лавра восстанавливает древний храм XVII века
Святогорская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Постоянные богослужения в Николаевской церкви возобновлены братией в 1996 году

В Свято-Успенской Святогорской лавре начали реставрацию реставрацию наружной части древнего храма на меловой скале в честь святителя Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, планируется выполнить золочение завершений трёх глав церкви, заменить ветхие и деформированные участки кровли, а также реставрировать фасады.

«Возникновение храма относится к XVII в., когда живы были традиции пещерного храмостроительства, и сам алтарь церкви вырублен в утробе меловой скалы. Построенный в лучших традициях украинского барокко Николаевский храм на Святой Скале в течении последних трёх столетий был местом глубокого почитания и паломничества не только во времена расцвета монастыря в Святых Горах, но и в периоды его упразднения», - рассказали в Святогорской обители.

Постоянные богослужения в Николаевской церкви возобновлены братией в 1996 году.

Помочь братии в проведении работ можно перечислив пожертвование на реквизиты лавры. Целевое назначение платежа – «на реставрацию Николаевской церкви».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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