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В Украине открывают рестораны: Минздрав обнародовал запреты

05.06.2020 / 16:12
Министерство здравоохранения обнародовало правила работы ресторанов, которые вступят в силу в рамках ослабление карантина с 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Запрещается:

Вход в заведение без сопровождения работника заведения

Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек

Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой)

Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами

Самообслуживания в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должнен выдавать персонал по просьбе посетителя

Более 4 человек за столиком, кроме детей

Напомним: с 1 июня начался третий этап ослабления карантина. Он предусматривает возобновление работы спортивных залов, учебных заведений, пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения между областями, а также возможность посещения гражданами водоемов и зон отдыха вблизи них.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
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