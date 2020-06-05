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Аваков оправдывается из-за Кагарлыка: такие случаи есть в каждой стране мира

05.06.2020 / 16:43
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира, важно их не скрывать и наказать виновных.

Об этом сообщает пресс-служба МВД

Прямая речь: "Сегодня одним из самых резонансных есть позорный случай в Кагарлицком отделе полиции. Отдельными политиками и в СМИ, к сожалению, проводятся параллели с событиями во Врадиевке в 2013 году. По характеру событие почти идентичны.

Однако, принципиально вполне отличная реакция со стороны Национальной полиции. "Врадиевку" пытались скрыть. Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а в город происшествия была вызвана следственная группа ГБР.

К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако, признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона".

По словам министра МВД, штат Кагарлицкого отдела полиции расформировали, 60 полицейских вывели за штат. Возможность их дальнейшей службы решит кадровая комиссия Нацполиции.

Аваков добавил, что во всех подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц.

Она будет называться "Сustody Records". Этот механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7.

Министр сообщил, что сейчас происходит апробация этого пилотного проекта в полиции Кировоградской области.

По его словам, для внедрения такого проекта во всех подразделениях полиции страны необходимо более 20 млн евро.

Напомним: 4 июня состоялась координационное совещание руководителей правоохранительных органов под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой.

25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Под проектом постановления за отставку Авакова подписались около 50 депутатов от двух фракций, другие парламентарии ставить подписи не спешат.

Авакова планируют заслушать на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Источник

полиция, насилие, Аваков
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