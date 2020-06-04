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Всеукраинский Совет Церквей инициирует встречу с Зеленским

04.06.2020 / 20:11
Всеукраинский Совет Церквей инициирует встречу с Зеленским
Источник: Центр информации УПЦ
ВСЦиРО инициирует встречу с Зеленским

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций инициирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На повестке дня - необходимость формирования государственной семейной политики, вопросы противодействия домашнему насилию, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина, и проблематика коммерческого суррогатного материнства, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт ВСЦиРО.

Эти вопросы и другие социальные вызовы, которые требуют налаживания государственно-конфессионального взаимодействия, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предлагает обсудить лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Совет Церквей подчеркивает необходимость формирования государственной семейной политики с учетом катастрофической демографической ситуации в Украине.

«Необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества в поддержку семей, материнства и отцовства, на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создание надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и популяризировать усыновление среди граждан Украины», - сказано в сообщении.

Во ВСЦиРО подчеркивают, что все более актуальной становится потребность объединения усилий власти, светской и религиозной общественности в решении проблемы домашнего насилия, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина.

Всеукраинский Совет Церквей призывает правительство и парламент вместо ратификации Стамбульской Конвенции развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин.

«Особым резонансом отзывается в обществе проблематика коммерческого суррогатного материнства, которое запрещено во многих странах Европы, оно превратилось в бизнес по торговле детьми в Украине. В итоге, несколько недель назад все общество могло наблюдать, как несколько десятков младенцев были брошены в киевской гостинице, как "товар", за которым не пришел покупатель», - отмечают во ВСЦиРО.

Как сообщалось, в последний раз президент Зеленский встречался с членами ВСЦиРО в декабря 2019 году в преддверии встречи в нормандской формате.

Источник: Inpress.ua
президент, Зеленский, ВСЦиРО
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