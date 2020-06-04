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Водителям-нарушителям хотят ужесточить наказание: отбирать права и в автошколу

04.06.2020 / 17:58
Министерство внутренних дел инициирует законопроект, по которому граждане, постоянно превышающие скорость, будут лишаться прав и пересдавать экзамены в автошколе.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко

Прямая речь: "Если штрафов наберется более 10 или 15, то такой человек должен остаться без прав, и он будет вынужден пересдавать экзамен на их получение".

В то же время Геращенко объяснил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

Первая – с помощью QR-кода на административном протоколе, который приходит на адрес регистрации транспортного средства. Нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант – зарегистрироваться на сайте "Электронный кабинет водителя", куда штрафы будут приходить в виде сообщения.

Напомним, с 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.

Источник

штраф, МВД, водители
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