Войти | Зарегистрироваться
14:29

пятница,
26 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

МВД собирается значительно поднять штрафы за превышение скорости

26.06.2020 / 13:49
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение суммы штрафа за превышение скорости.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Мы должны поднимать верхний порог штрафа.

Если человек превысил 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч".

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

Он пояснил, что в Украине некоторые главы госкомпаний, например, получают по 10 миллионов гривен, и если штраф будет в 2% от дохода, то человек должен будет заплатить 200 тысяч гривен за превышение скорости, и "тогда это будет серьезно, и не будет желания нарушать".

По мнению Геращенко, это "идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем".

Он также рассказал, что с 1 июля в Украине запустят и другие функции системы фотофиксации нарушений: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Напомним, с 1 июня МВД ввело автоматическую фиксацию нарушений скоростного режима.
Геращенко также заявлял, что МВС инициирует законопроект, по которому граждане, постоянно превышающие скорость, будут лишаться прав и пересдавать экзамены в автошколе.

Источник

штраф, МВД, превышение скорости
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
25 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.