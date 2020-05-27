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Минфин: в апреле госдолг в гривневом эквиваленте уменьшился, а в долларовом – вырос

27.05.2020 / 09:42
Государственный и гарантированный государством долг Украины за апрель 2020 года в гривне уменьшился на 2,7% до 2196 млрд грн, а в эквиваленте в долларах - вырос на 1,3% до 81,4 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Традиционно, ключевым фактором влияния на состояние государственного долга были колебания на валютном рынке. По данным Национального банка, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%.

Активность инвесторов в условиях мирового пандемии COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики была не высокой. Из четырех аукционов, запланированных Минфином на апрель, фактически проведен был только один. По итогам аукционов 28 апреля на финансирование государственного бюджета было привлечено 9,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины привлеченных средств - ОВГЗ, номинированные в гривне.

Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 млрд гривен.

"Еще около 4,5 млрд грн государственный бюджет получил от размещения шести и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно", - добавили в Минфине.

Министерством финансов в отчетном периоде осуществило выплаты 9,9 млрд грн по погашению государственного долга и 9 млрд грн по обслуживанию.

Источник

госдолг, Минфин
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