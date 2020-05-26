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Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава

26.05.2020 / 13:51
Разрешить проводить концерты в Украине пока невозможно, ближе к 22 июня смогут рассмотреть вопрос такого смягчения карантина.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 мая

Министра спросили, когда позволят проводить концерты и состоится ли концерт Ленни Кравица, назначенный на 13 июня.

Прямая речь Степанова: "13 июня вряд ли, это невозможно. Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на таких этапах, которые у нас есть сегодня, или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня.

Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях".

Напомним, с 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.

В целом с 22 мая начался второй этап смягчений карантина. Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.

Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления с 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Массовые мероприятия в Украине будут возобновлять на последних этапах карантина, говорил заместитель главы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

Источник

концерт, коронавирус, карантин, Минздрав
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