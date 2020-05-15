Синод Сербской Церкви считает, что власти Черногории под предлогом борьбы с коронавирусом используют возможность «рассчитаться» с Церковью

Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви осудил последние события в Черногории, связанные с задержанием епископа и семи священников Будимлянско-Никшичской епархии, призвав власти страны прекратить гонения на Церковь.

Об этом говорится в специальном обращении, опубликованном на официальном сайте СПЦ.

«Священный Архиерейский Синод Сербской Православной Церкви решительно осудил последние гонения против Сербской Православной Церкви в Черногории и арест преосвященного епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священников черногорскими властями, которые под ложным предлогом борьбы с коронавирусом используют возможность рассчитаться с Сербской Православной Церковью и ее верующим народом. Священный Архиерейский Синод призывает власти Черногории прекратить гонения на Церковь и, наконец, начать вести себя согласно цивилизованным нормам, в соответствии с которыми свободное исповедание веры является одним из важнейших прав каждого человека», – говорится в обращении.

Также Синод СПЦ выразил серьезную озабоченность обострением ситуации в Черногории, призвав сербский народ действовать мирно и «не отвечать на провокации властей, которые очевидно желают конфликта, чтобы потом обвинить в нем Православную Церковь и ее верующих».

«Каждому разумному и добронамеренному человеку понятно, что в эти моменты необходимо сохранить спокойствие и благоразумие, а прежде всего нужно молить Бога, чтобы в Черногории воцарился мир и невиновный преосвященный владыка Иоанникий со своими священниками был немедленно отпущен из заключения», – говорится в сообщении.