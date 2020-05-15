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Утечка данных: полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дию"

15.05.2020 / 10:54
Национальная полиция провела оперативные следственные действия в рамках производства об утечке персональных данных, но фактов кибератак на систему "Дия" не обнаружила.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий, а, следовательно, не обнаружили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дия".

Информация о якобы кибератаках и киберуязвимости системы "Дия", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов".

В полиции добавили, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм-каналах, имеет признаки "фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот" – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании.

Правоохранители также отметили, что "актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности".

В то же время сообщается, что окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Напомним, ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связан с приложением "Дия".

В МВД сообщили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы, и уверяют, что заблокировали ресурс, который их распространял.

12 мая правоохранители по этому поводу начали расследовать уголовное производства по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)).

13 мая Государственное бюро расследований начало расследование касательно возможной причастности должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев в сети Telegram.

Источник

Нацполиция, утечка данных, Дия
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