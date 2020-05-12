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На Буковине рассказали, как храм УПЦ восстанавливается спустя неделю после штурма активистами ПЦУ

12.05.2020 / 17:28
На Буковине рассказали, как храм УПЦ восстанавливается спустя неделю после штурма активистами ПЦУ
Настоятель храма в Задубровке Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель храма в Задубровке призвал полицию привлечь виновных в нападении на храм к ответственности

В Черновицкой области, в селе Задубровка, община Украинской Православной Церкви, пострадавшая от попытки рейдерского захвата представителями ПЦУ, восстанавливает храм и молится за прекращение конфликта.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, об этом рассказал новый настоятель храма в Задубровке священник Виталий Дуров.

По словам настоятеля, «община восстанавливает то, что было разрушено рейдерами: ворота и двери, усилили охрану храма».

Священник сообщил, что в храме каждый день совершались заупокойные богослужения о настоятеле храма о. Леониде, а также молитва о том, чтобы Господь простил тех, кто пытался захватить храм.

По мнению священника, жители села Задубровка, которые оказались по ту или иную сторону конфликта, не виноваты: «люди сами по себе хорошие, они верующие, православные».

Настоятель храма в Задубровке призвал полицию привлечь виновных в нападении на храм к ответственности.

«Есть определенные силы, определенные люди, которые заинтересованы, чтобы конфликт на нашей украинской земле не прекращался, чтобы он разжигался. Кукловоды сталкивают людей. Надеюсь, полиция сделает выводы и привлечет этих людей к ответственности», - отметил священник.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области в селе Задубровка ночью 4 мая активисты ПЦУ попытались захватить храм Архистратига Божьего Михаила Украинской Православной Церкви. Представители ПЦУ сломали ворота, срезанные замки, избили прихожан УПЦ. Перед штурмом отключили свет, интернет, камеры в храме. Троих пострадавших доставили в больницу.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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