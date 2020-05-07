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Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске

07.05.2020 / 11:15
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата.

В частности, в котором предложил на следующем заседании Трехсторонней контактной группы, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

"Высокий официальный статус членов делегаций позволит быстрее и эффективнее принимать решения, выполнять их и видеть, кто их не выполняет", - отметил он, сообщает в среду, 6 мая, пресс-служба Офиса президента.

Ермак отметил, что украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ, в качестве приглашенных, лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти территории после мая 2014 года.

Ермак указал, что участники ТКГ будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями.

В то же время руководитель Офиса президента подчеркнул недопустимость каких-либо переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований.

Ермак напомнил, что Украина предложила перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы. Именно для ускорения Минского процесса президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, согласно которому представительство Украины в ТКГ существенно повышено.

"Мы подняли его до очень высокого официального уровня. Украина выполняет и будет выполнять всё, о чем договорились лидеры в Париже. Именно с этой целью мы предложили новый формат ТКГ", - сказал глава ОП.

В частности, заместителем руководителя украинской делегации в ТКГ назначен вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. На уровне подгрупп Украину представляют заместители министров или народные депутаты – главы профильных комитетов Верховной Рады.

В разговоре Ермак также отметил необходимость полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также немедленного и полного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на временно неподконтрольные территории.

"Это непосредственно касается жизни и здоровья людей, что является самым высоким приоритетом для Украины", - сказал он.

Источник

ТКГ, Минские договоренности, Ермак
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