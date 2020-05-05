Запорожский митрополит назвал нападение на верующих в Задубровке «плодами травли УПЦ»

Попытка силового захвата храма Украинской Православной Церкви в селе Задубровка Черновицкой области является самой настоящей террористической операцией против Церкви Христовой.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, комментируя попытку захвата и избиение верующих УПЦ активистами ПЦУ на Буковине.

«Террор против Церкви Христовой в нашей стране продолжается. После серии поджогов храмов и монастырей начались физические расправы над верующими. Отключение света, перекрытие дороги въезда в село, два автобуса вооруженных террористов, зверское избиение прихожан битами и арматурой, ножевые ранения, вытравливание слезоточивым газом женщин из помещения храма, игнорирование требований работников правоохранительных органов, приехавших по вызову, госпитализация пострадавших с тяжелыми ранениями. Все это плоды травли УПЦ, которую проводят антихристианские силы в СМИ», - заявил владыка.

Митрополит Лука призвал власти сдержать свои обещания и «делать все для того, чтобы объединить народ нашей страны».

Он напомнил о том, что верующие украинцы хотят жить в стране, в которой их права не будут нарушены и всегда останутся верны Церкви.

«Наша Церковь молилась и будет молиться о том, чтобы в Украине был мир, чтобы наша Родина жила по нормам и законам цивилизованного государства, чтобы власть не прогибалась под одичавших и осатаневших от своего безумия людей, а смогла их поставить на место или посадить в тюрьму.

Как бы не развивались события дальше, мы останемся верны Богу и нашей Матери - Церкви. Один святой сказал: «Если мы защитим свои храмы, нам будет куда ходить к Богу на земле; если же нас при этом убьют, то мы пойдем к Богу прямо на Небо». У нас есть только эти два пути, и обе дороги нас вполне устраивают», - заключил митрополит Лука.