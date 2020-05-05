В Одессе православная молодежь более 40 дней кормит бездомных

В Одессе православная молодежь более 40 дней организовывает бесплатные обеды для бездомных и малоимущих одесситов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук Молодежного отдела Одесской епархии УПЦ.

«Молодежный отдел Одесской епархии УПЦ, при содействии сотрудников Социального отдела Одесской епархии УПЦ и при посильной помощи неравнодушных людей, продолжает оказание помощи бездомным и нуждающимся одесситам. Сегодня в очередной раз православной молодежью города были приготовлены и розданы обеды.

Благодарим всех, кто уже помогает в рамках акции и призываем всех неравнодушных людей присоединяться! Напомним, в планах молодежи готовить и раздавать еду бездомным ежедневно в течение всего карантина», - сказано в сообщении.

Отмечается, что нужны волонтеры для приготовления, доставки и раздачи еды, также есть необходимость в автотранспорте для доставки еды в пункты назначения. Поддержать акцию можно финансово. Подробнее – читайте на странице Молодежного отдела Одесской епархии в Фейсбук.