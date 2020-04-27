Церковь опубликовала тексты домашних молитв на Радоницу за умерших

В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Как сообщает patriarchia.ru, для домашнего (келейного) чтения опубликовано последование панихиды на Радоницу, во вторник 2-й седмицы по Пасхе.

*** Радоница - день особого поминовения усопших. Совершается в храмах и на кладбищах, куда верующие вместе с молитвой приносят усопшим православным христианам радостную весть о Воскресении Христовом, которая извещает общее воскресение умерших и жизнь «в невечернем дни Царствия Христова».