Войти | Зарегистрироваться
15:25

понедельник,
27 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Церковь опубликовала тексты домашних молитв на Радоницу за умерших

27.04.2020 / 14:43
Церковь опубликовала тексты домашних молитв на Радоницу за умерших
Молитва за усопших Источник: Патриархия.ру
Радоница - день особого поминовения усопших

В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Как сообщает patriarchia.ru, для домашнего (келейного) чтения опубликовано последование панихиды на Радоницу, во вторник 2-й седмицы по Пасхе.

*** Радоница  - день особого поминовения усопших. Совершается в храмах и на кладбищах, куда верующие вместе с молитвой приносят усопшим православным христианам радостную весть о Воскресении Христовом, которая извещает общее воскресение умерших и жизнь «в невечернем дни Царствия Христова».

Источник: Inpress.ua
молитва, радоница
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.