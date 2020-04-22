В Одессе православная молодежь помогает бездомным, пенсионерам и многодетным

В Одессе православная молодежь при содействии сотрудников Социального отдела Одесской епархии Украинской Православной Церкви помогает бездомным, пенсионерам и многодетным.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу в Фейсбук Молодежного отдела Одесской епархии.

«Благодарим всех, кто уже помогает в рамках акции и призываем всех неравнодушных людей присоединяться! Напомним, в наших планах готовить и раздавать еду бездомным ежедневно в течение всего карантина», - сказано в сообщении.

Молодежь храма в честь мучеников Адриана и Наталии во время карантина посещает пожилых прихожан своего храма, одиноких и нуждающихся, делясь радостью о воскресшем Христе.

В Светлый вторник молодежный актив Свято-Успенского храма города Татарбунар передал нуждающимся жителям города продукты питания и медикаменты.