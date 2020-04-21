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Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19

21.04.2020 / 19:04
Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19
Киево-Печерская лавра Источник: Центр информации УПЦ
Победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко презентовал новый клип, посвящённый монахам Святой Успенской Киево-Печерской лавры

Победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко презентовал новый клип, посвящённый монахам Святой Успенской Киево-Печерской лавры, попавшим в больницу.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, съёмки клипа прошли в Киево-Печерской лавре.

«С возвращением вас, те, кто выздоровел. Скорее возвращайтесь домой те, кто болеет. Лавра ждёт вас», - написал протоиерей Александр Клименко.

Автор слов - Александр Потапенко, композитор - Виктор Тузик.

Как сообщалось ранее, недавно вместе с наместником митрополитом Павлом в Лавру возвратились шестеро монахов и послушников, прошедших лечение от коронавирусной инфекции в столичных больницах. В пресс-службе монастыря сообщают, что «состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний».

Источник: Inpress.ua
упц
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