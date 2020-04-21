Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19

Победитель шоу «Голос страны 2017» протоиерей Александр Клименко презентовал новый клип, посвящённый монахам Святой Успенской Киево-Печерской лавры, попавшим в больницу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, съёмки клипа прошли в Киево-Печерской лавре.

«С возвращением вас, те, кто выздоровел. Скорее возвращайтесь домой те, кто болеет. Лавра ждёт вас», - написал протоиерей Александр Клименко.



Автор слов - Александр Потапенко, композитор - Виктор Тузик.



Как сообщалось ранее, недавно вместе с наместником митрополитом Павлом в Лавру возвратились шестеро монахов и послушников, прошедших лечение от коронавирусной инфекции в столичных больницах. В пресс-службе монастыря сообщают, что «состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний».