Митрополит УПЦ рассказал, почему в период пандемии необходимо обратиться к Богу

В сложный период пандемии коронавируса человеку необходимо понять, что корень зла – грех и обратиться к Богу за помощью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в программе «Право на веру» в эфире «Першого Козацького».

«Есть такая пословица: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И сейчас очень важно, чтобы мужик, образно говоря, перекрестился. Но мы наблюдаем совсем другие тенденции, звучат совсем иные «проповеди», которые пытаются убедить людей, что Церковь - это только лишь источник заразы, источник инфекций и всех болезней, что священники и верующие люди - какие-то дремучие, которые не знают элементарных основ медицины, и многое другое»., - отметил владыка Климент.

По его словам, первопричиной пандемии COVID -19, как и любых других катаклизмов, является грех.

«Когда мы сегодня видим, что есть какие-то проблемы, болезни, стихийные бедствия, неприятности, вражда, другие обстоятельства, которые причиняют нам боль, расстройство, слезы, мы должны знать, что единственная причина всего этого -грех. И когда мы это осознаем, то мы поймем и как бороться с этим всем. Не будем воевать с ветряными мельницами, а будем проблему преодолевать в самом ее корне», - призвал митрополит Климент.

Он подчеркнул, что антицерковных заявлениях, которые звучат сегодня в некоторых СМИ в отношении УПЦ, наблюдаются глобальные тенденции, которые в первую очередь хотят отвлечь человека от самого главного -борьбы с грехом и покаяния.

«Как говорил Блаженнейший в своей проповеди, ни маски, ни халаты не помогут нам, если мы не будем каяться. Ведь и карантинные меры нужны, и защитные средства, но если человек не покается, если не будет бороться со грехом – это ничего не поможет. Лечит врач, исцеляет – Бог. Это истина, которая не нами придумана», – подчеркнул глава Информационно-просветительского отдела УПЦ.