Войти | Зарегистрироваться
16:38

четверг,
16 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ рассказал, почему в период пандемии необходимо обратиться к Богу

16.04.2020 / 16:09
Митрополит УПЦ рассказал, почему в период пандемии необходимо обратиться к Богу
Митрополит Климент Источник: Центр информации УПЦ
В антицерковных заявлениях, которые звучат сегодня в некоторых СМИ в отношении УПЦ, наблюдаются глобальные тенденции, которые в первую очередь хотят отвлечь человека от самого главного -борьбы с грехом и покаяния

В сложный период пандемии коронавируса человеку необходимо понять, что корень зла – грех и обратиться к Богу за помощью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в программе «Право на веру» в эфире «Першого Козацького».

«Есть такая пословица: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». И сейчас очень важно, чтобы мужик, образно говоря, перекрестился. Но мы наблюдаем совсем другие тенденции, звучат совсем иные «проповеди», которые пытаются убедить людей, что Церковь - это только лишь источник заразы, источник инфекций и всех болезней, что священники и верующие люди - какие-то дремучие, которые не знают элементарных основ медицины, и многое другое»., - отметил владыка Климент.

По его словам, первопричиной пандемии COVID -19, как и любых других катаклизмов, является грех.

«Когда мы сегодня видим, что есть какие-то проблемы, болезни, стихийные бедствия, неприятности, вражда, другие обстоятельства, которые причиняют нам боль, расстройство, слезы, мы должны знать, что единственная причина всего этого -грех. И когда мы это осознаем, то мы поймем и как бороться с этим всем. Не будем воевать с ветряными мельницами, а будем проблему преодолевать в самом ее корне», - призвал митрополит Климент.

Он подчеркнул, что антицерковных заявлениях, которые звучат сегодня в некоторых СМИ в отношении УПЦ, наблюдаются глобальные тенденции, которые в первую очередь хотят отвлечь человека от самого главного -борьбы с грехом и покаяния.

«Как говорил Блаженнейший в своей проповеди, ни маски, ни халаты не помогут нам, если мы не будем каяться. Ведь и карантинные меры нужны, и защитные средства, но если человек не покается, если не будет бороться со грехом – это ничего не поможет. Лечит врач, исцеляет – Бог. Это истина, которая не нами придумана», – подчеркнул глава Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.