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Предстоятель УПЦ рассказал, как современная ситуация в мире поможет понять смысл Страстной седмицы

14.04.2020 / 20:44
Предстоятель УПЦ рассказал, как современная ситуация в мире поможет понять смысл Страстной седмицы
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Символ победы Христа над нашим всечеловеческим грехом - это то, что Он не впал в отчаяние и не потерял любовь к человечеству

Переживая свои трудности и страдания как последствия греха, мы можем попытаться понять страдания Христа, о которых Церковь особо вспоминает во время Страстной Седмицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своем обращении к верующим в Страстную седмицу.

«В Страстную седмицу Святая Церковь напоминает нам о страданиях Христа, о тех муках, о тех испытания, о тех пытках, которые претерпел ради нашего спасения Спаситель и Господь Иисус Христос. Христос - Сын Божий взял на Себя человеческую природу, чтобы, как человек, взять на Себя наши грехи. Господь взял грехи всего человечества с последствиями. Грехи имеют свои последствия - это муки, страдания, боль, скорби. Господь все это взял на Себя - и претерпел, и победил», - отметил Митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что символ победы Христа над нашим всечеловеческим грехом - это то, что Он не впал в отчаяние и не потерял любовь к человечеству.

«Когда Спаситель висел на кресте, то не плакал, а не стонал, а молился: «Господи, прости им [тем, кто распял Его], ибо не ведают, что творят они» (Лк. 23: 34). В этом году Господь дал нам свои испытания, которые мы уже терпим за свои грехи - это вирусная болезнь. Переживая свои трудности, свои сложности, свои последствия греха, мы можем лучше понять и окунуться в страдания истории», - подчеркнул Предстоятель.

Он пожелал верующим духовных сил в последней Седмице перед Пасхой.

«Пусть Господь благословит каждого из вас пройти с пользой для души Страстную седмицу и достичь, и в радости встретить светлый праздник Воскресения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», - заключил Предстоятель.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Онуфрий
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