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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится на самоизоляции

06.04.2020 / 22:33
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится на самоизоляции
Митрополит Павел Источник: Центр информации УПЦ
До официального окончания национального карантина все богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре будут совершаться в закрытом режиме

Наместник Киево-Печерской лавры находится на самоизоляции.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил митрополит Климент (Вечеря), комментируя hromadske состояние здоровья митрополита Павла.

«Я с ним сегодня общался по телефону, он чувствует себя прекрасно, хорошее настроение, хорошее здоровье у него. У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни, которая сегодня интересует всех больше всего, он консультировался со специалистами, с врачами, и врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице. Анализы и все исследования проводятся», - сообщил владыка Климент.

Как сообщалось ранее, в соответствии с санитарными требованиями во всех помещениях Лавры была проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются без допуска в храм верующих и с видеотрансляцией.

До официального окончания национального карантина все богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре будут совершаться в закрытом режиме.

Источник: Inpress.ua
упц
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