Арахамия об изменениях в Кабмине: назначения Тигипко не будет

Об этом заявил Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Действительно, в Кабмине сейчас такие требования, приближается экономический кризис якобы, имеются признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить фактически в штаб.

Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое ... Кого-то добавить и кого убрать, в том числе".

В то же время, отметил председатель фракции, кандидатура бизнесмена Сергея Тигипко не будет рассматриваться на пост главы правительства. "Нет, этого не будет", – ответил на вопрос Арахамия.

Также он отказался называть любые фамилии людей, которых могут назначить в новый состав Кабмина, хотя подтвердил, что ему известны эти изменения. "Когда вы объявите любую фамилию – на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", – объяснил "слуга".

Кроме того, парламент также рассмотрит законопроекты, которые блокируются рассмотрением "земельных правок". В блокировании работы Верховной Рады глава фракции обвинил фракцию Оппозиционная платформа "За жизнь. Также ожидается, что нардепы заслушают отчет правоохранительных органав.

Что предшествовало: 28 февраля стало известно, что Верховная Рада соберется на требование президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта.

По данным УП, на заседании могут рассматривать кадровые вопросы - детали согласуют на собрании фракции "Слуга народа". В Офисе президента сообщили, что на заседании могут рассмотреть вопрос о правительстве.

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