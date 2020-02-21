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Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

21.02.2020 / 18:54
Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев, были задержаны 24 участника акции.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", – заявил Клименко 20 февраля во время брифинга с журналистами после заседания Оперативного штаба правительства.

По его словам, 17 человек были задержаны утром, вечером еще семь протестующих.

Кроме того, за медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг, 20 февраля, вечером.

Кроме того, в полиции сообщили об открытии двух уголовных производств.

"Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков в Новых Санжарах. Группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение, поэтому полиция вынуждена была прекратить групповое нарушение правопорядка. Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. Для защиты граждан и прекращения массового беспорядки работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона", – сказано в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Источник

коронавирус, карантин, протесты, Новые Санжары
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