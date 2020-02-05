Войти | Зарегистрироваться
17:20

среда,
05 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Посол Франции в Украине: в Минских соглашениях есть пункты, которые заслуживают уточнения

05.02.2020 / 15:54
В тексте Минских соглашений есть пункты, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации, особенно, что касается последовательности действий, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"В то же время очевидно, что в самом тексте Минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными, которые заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты", - сказал дипломат в интервью, опубликованном на сайте "hromadske" 4 февраля.

В то же время посол подчеркнул, что это не значит, что надо отказаться от «Минска», так как нет другой возможности, кроме Минских соглашений, ведь они были подписаны Украиной, и именно они являются основой.

"Эти соглашения нужно взять за основу, дальше могут быть интерпретации", - пояснил де Понсен.

Источник

Минские договоренности, Этьен де Понсен
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.