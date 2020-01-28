Президент Черногории заявил о необходимости создания одной для всех православных конфессии

Выступая на заседании Муниципального комитета Демократической партии социалистов Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что для преодоления сложившегося в черногорском обществе раскола необходимо создать единую Церковь для всех православных верующих страны.

Об этом сообщило сербское новостное издание «Кurir».

«Мы не намерены создавать нашу собственную Церковь, из которой черногорцы теперь будут изгонять сербов, <...>, но мы хотим создать Церковь, в которой будут все православные верующие Черногории», - сказал Джуканович.

Вместе с тем, он опроверг связь скандального законопроекта о свободе совести со стремлением власти поддержать непризнанную в Православном мире Черногорскую Православную Церковь: «Это не то, о чем мы говорим в этом законе».

Комментируя закон, вызвавший массовые мирные протесты верующих, Джуканович подчеркнул, что это – «попытка вернуть государству то, что ему принадлежит, то, что было незаконно отчуждено от него».