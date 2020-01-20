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Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о позиции УПЦ по отношению к ситуации на Востоке Украины

20.01.2020 / 14:12
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о позиции УПЦ по отношению к ситуации на Востоке Украины
Епископ Виктор (Коцаба) Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Виктор рассказал, что Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях информирует международную общественность о позиции Церкви

Миротворческая позиция Украинской Православной Церкви по отношению к ситуации на Востоке Украины остается неизменной на протяжении пяти лет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Киевской митрополии, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба).

«Позиция УПЦ монолитна и неизменна на протяжении 5 лет. Украинская Православная Церковь твердо стоит на миротворческих позициях, о чем почти ежедневно повторяют официальные лица Церкви. Первые проблески мира открывать надежду на прекращение боевых действий на Востоке нашей Родины. Появление хотя бы хрупкого мира - это начало выхода из глубокого кризиса, постигшего всех нас. Утверждение мира - это единственная основа, на которой возможно выстроить светлое будущее нашей Украины и ее народа», - отметил архиерей.

Епископ Виктор рассказал, что Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях информирует международную общественность о позиции Церкви.

«Мы стараемся своевременно ретранслировать официальные заявления и обращения Предстоятеля и Священного Синода УПЦ на международном уровне, а именно в соответствующие органы международного правозащитного механизма и уполномоченных лиц, мандат деятельности которых включает вопросы нарушений прав человека. Такие документы отражают официальную позицию нашей Церкви, поэтому они имеют первостепенное значение при рассмотрении «украинской проблематики»», - рассказал владыка Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор
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