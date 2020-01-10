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В Почаевской лавре заметили митрополита ПЦУ, который в своей епархии утвердил «двойное» Рождество

10.01.2020 / 10:42
В Почаевской лавре заметили митрополита ПЦУ, который в своей епархии утвердил «двойное» Рождество
Митрополит ПЦУ Источник: Правблог
Митрополит ПЦУ был замечен в Свято-Успенской Почаевской лавре Украинской Православной Церкви 7 января, когда в епархии Зинкевича уже отпраздновали Богоявление

В сети опубликовали фото, на котором митрополит Православной Церкви Украины, который утвердил в своей епархии двойное празднование Рождества, как простой мирянин пришел в Почаевскую лавру.

Митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил Зинкевич, был замечен в Свято-Успенской Почаевской лавре Украинской Православной Церкви 7 января, когда в епархии Зинкевича уже отпраздновали Богоявление, сообщает Telegram-канал «Правблог».

«Одиозный представитель ПЦУ Михаил Зинкевич тайно посетил Вечер колядок в Свято-Успенской Почаевской лавре. […] В этом нет ничего плохого. Настоящее Православное Рождество – оно такое, 7 января и для всех», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, митрополит Михаил Зинкевич заявил, что в декабре Рождество отмечают «настоящие европейцы», а в январе – те, из кого «не вышел Советский Союз». В его епархии 25 декабря 2019 года провели рождественские службы, а 6 января, в Навечерие Рождества Христова, праздновали Крещение и совершали великое водоосвящение. В самой ПЦУ подобные решения иерарха подвергли критике, а Епифаний Думенко заявил о недопустимости локальных двойных празднований.

Источник: Inpress.ua
Почаев, ПЦУ
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