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WWF: от пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных

08.01.2020 / 17:18
По оценкам австралийского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF), из-за пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Об этом свидетельствует заявление генерального директора WWF-Австралия Дермота О'Гормана от 7 января, а также сообщает HuffPost

Дословно: "WWF-Австралия оценивает, что приблизительно 1,25 миллиарда животных могли быть убиты прямо или косвенно от пожаров, которые сожгли 8,4 миллиона гектаров по всей Австралии (эквивалентно площади всей страны Австрии)".

Отмечается, что среди погибших животных – тысячи коал на северном побережье штата Новый Южный Уэльс, а также кенгуру, какаду и прочие.

WWF отмечает, что на восстановление пострадавших лесов могут уйти десятилетия, а некоторые виды животных могут оказаться на грани вымирания.

В то же время, эколог Сиднейского университета Крис Дикмэн в комментарии HuffPost также заявил, что в результате пожаров в Австралии могло погибнуть более миллиарда животных.

По словам Дикмэна, "без сомнения", потери превысили 1 миллиард животных.

Напомним: с начала пожаров в Австралии в сентябре погибли более 2 десятков человек.
Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, Украина готова направить на помощь Австралии около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС.

Источник

пожар, животные, гибель, Австралия
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