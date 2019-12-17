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Посол Франции: минские соглашения требуют прояснения и дополнительной интерпретации

17.12.2019 / 13:52
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен считает, что минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины требуют прояснения и дополнительной интерпретации, поскольку не все в них прописано точно с точки зрения этапности.

"Я повторюсь: минские соглашения остаются базой, на которой мы работаем. Пока нет лучшего документа, который бы наметил нам этот, возможно, узкий путь к прекращению конфликта и возвращению к миру в этой части Европы. В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут исходить не только от Украины, а от любой из сторон, и они могут быть получены именно в рамках политического процесса.

"Минские договоренности намечают нам финальную цель - мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели - это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", - пояснил де Понсен.

Источник 

Минские соглашения, Этьен де Понсен
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