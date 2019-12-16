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На Буковине 300 дней продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ за свой храм

16.12.2019 / 15:41
На Буковине 300 дней продолжается молитвенное стояние верующих УПЦ за свой храм
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
За эти 300 дней приход пережил множество событий

На Буковине в селе Задубровка приход Украинской Православной Церкви в честь святого Архистратига Михаила продолжается молитвенное стояние за свой храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, молитвенное стояние продолжается уже более 300 дней, с 15 февраля.

За эти 300 дней приход пережил множество событий: препятствие проведению богослужений, подделку документов, буллинг и дискриминации в школе детей верующих УПЦ, ночные попытки штурмов храма, рейдерский принудительный перевод прихода в ПЦУ.

«Круглосуточное молитвенное стояние истощает, упование только на милость Божию и заступничество Его Пресвятой Матери. Мир, столь желанный, к сожалению, не выгоден сторонникам ПЦУ, будучи не в состоянии построить храм, они надеются завладеть православной святыней», - рассказали в епархии.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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