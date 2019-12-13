Войти | Зарегистрироваться
12:58

пятница,
13 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Винничине УПЦ прокомментировала акцию ПЦУ против полиции

13.12.2019 / 12:45
На Винничине УПЦ прокомментировала акцию ПЦУ против полиции
Пикет сторонников ПЦУ Источник: Винницкая епархия УПЦ
Как подчеркнули в епархии, причиной акции протеста активистов стало невмешательство полиции Винницы в столкновения между ПЦУ и верующими УПЦ

В Виннице сторонники Православной Церкви Украины продемонстрировали недоверие к украинскому народу, властям и правоохранительным органам, выйдя на акцию протеста у Главного управления Национальной полиции Винницы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vinnytsia.church.ua, в Винницкой епархии прокомментировали действия ПЦУ так.

«В течение почти целого года духовенство и верующие УПЦ пытались привлечь внимание общества к тому факту, что так называемые религиозные общины ПЦУ состоят не из верующих церковных людей, а, в основном, из активистов, которых, в свою очередь, объединяет не вера в Христа или желание жить по Евангелию, а сугубо политические убеждения вперемешку с желанием видеть принадлежность к ПЦУ храмов, в которые они не ходят и ходить не собираются, как вдруг не таинственные враги украинской автокефалии, а сами сторонники ПЦУ наглядно демонстрируют собственное религиозное невежество и устраивают политические акции, кощунственно называя их молитвенным стоянием», -отметили в епархиальной пресс-службе.

Как подчеркнули в епархии, причиной акции протеста активистов стало невмешательство полиции Винницы в столкновения между ПЦУ и верующими УПЦ.

В Винницкой епархии заявили, что своей акцией представители ПЦУ «в очередной раз не преминули продемонстрировать, что начальник Управления по делам национальностей и религий Игорь Салецкий настолько тесно связан с митрополитом Симеоном (Щостацким), что уголовные дела, открытые по фактам нарушений закона упомянутым чиновником, активисты ПЦУ воспринимают как собственное преследование».

Пресс-служба Винницкой епархии напомнила, что согласно данным Всеукраинского муниципального исследования, которое проводила Социологическая группа «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института International Republican Institute, Винницкая полиция занимает третье место в Украине в рейтинге доверия населения.

«Жители Винницы и области одобряют работу полиции, чувствуют себя защищенными и относятся к правоохранителям с доверием. Как на фоне этой информации выглядит сомнительная инициатива ПЦУ? Как свидетельство того, что эта структура не ассоциирует себя с жителями Винницкой области или как намек на то, что ради собственной выгоды ПЦУ не остановится даже перед расшатыванием ситуации в одном из самых спокойных регионов Украины? Сторонники ПЦУ, действительно ли ваша церковь украинская?» - отметили в епархии.

Источник: Inpress.ua
Винница, УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 декабря
12 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.