В России до 2 лет колонии осудили украинского экс-министра

Об этом сообщает Генпрокуратура РФ

Дословно: "Суд приговорил Рудьковского к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Приговор еще не вступил в силу. 51-летнего Рудьковского осудили в РФ за ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

В РФ считают, что "вечером 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом Верховной Рады, совместно с неустановленными лицами, из числа активистов украинских националистических организаций, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киев".

В России интерпретировали цель нападения, как "осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами".

Также там заявляют, что действия Рудьковского и других лиц, которые нарушили нормальный порядок работы посольства, причинили имущественный ущерб МИДу РФ на общую сумму более 14,8 млн рублей.

Рудьковский занимал пост министра транспорта в 2006-2007 гг., когда президентом был Виктор Ющенко, а премьером - Виктор Янукович.

Напомним: Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве.

28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу.

Адвокаты утверждают, что их подзащитный не скрывался от следствия и ничего не знал о возбуждении против него уголовного дела.

Во время ареста Рудьковский находилсяна стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского.

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