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Глава Черновицкой ОГА пообещал восстановить религиозный мир в регионе

03.12.2019 / 10:43
Глава Черновицкой ОГА пообещал восстановить религиозный мир в регионе
Сергей Осачук Источник: Центр информации УПЦ
Осачук отметил, что Буковина всегда была многоконфессиональной, но в этом регионе никогда не было религиозных противостояний

Новоназначенный председатель Черновицкой ОГА пообещал обеспечить буковинцам мир и соблюдение прав на свободу вероисповедания.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, 2 декабря, во время своего первого брифинга в должности губернатора Черновицкой области Сергей Осачук заявил, что видит свою задачу в сохранении особого многоконфессионального духа Буковины.

«Как высшее должностное лицо Черновицкой области, свою главную миссию я вижу в том, чтобы обеспечить все законные возможности и права граждан Украины на свободу вероисповедания. Я уверен, что путь каждого к Богу – это очень личное дело, и моя задача – сохранить особый многоконфессиональный дух нашей Буковины», – сказал глава облгосадминистрации.

Он отметил, что Буковина всегда была многоконфессиональной, но в этом регионе никогда не было религиозных противостояний.

«Буковина славилась не противостоянием, а тем, что люди расходились на службу по разным церквям, но также взаимодействовали, несмотря на то, кто в какую церковь ходит. Поэтому моя работа направлена на то, чтобы обеспечить мир, согласие, чтобы в центре этого вопроса стоял Бог, а не какие-то конфликты, которые продуцируются с целью наращивания противостояния», – подчеркнул Сергей Осачук.

Комментируя вопрос, намерен ли он подписывать распоряжения о перерегистрации религиозных общин, губернатор ответил: «Все, что в рамках закона, моих полномочий, будет выполняться. Я вас уверяю, что искусственного затягивания не будет».

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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