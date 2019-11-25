Гончарук: ни ПриватБанк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам

В этом заверил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне в пятницу, 22 ноября.

"У нас есть очень четкое понимание: у меня, у президента, у правительства, - что дело ПриватБанка является показательным относительно Украины во всем мире. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства из него не должны быть возвращены предыдущим акционерам", - цитирует слова украинского премьера "Голос Америки".

Он отметил, что руководство страны разработало стратегии, которые учитывают разные сценарии развития судов по ПриватБанку.

Гончарук также пообещал, что правительство будет делать все возможное, чтобы результат разрешения вопроса по ПриватБанку стал сигналом о положительных изменениях в стране.

По мнению премьера, громкие высказывания олигархов в украинских и зарубежных СМИ являются лишь доказательством того, что они теряют власть, но хотят казаться влиятельными.

Он уточнил: важными шагами для дальнейшего снижения влияния личных интересов отдельных лиц является сохранение независимости Национального банка Украины (НБУ), борьба с монополиями, особенно в инфраструктуре, а также приватизация госпредприятий и реформирование судебной системы.

В ходе выступления глава правительства неоднократно подчеркивал, что олигархи в Украине не влияют на руководство страны и на их политику, отмечает "Голос Америки".

Издание KyivPost ранее опубликовало слова экс-акционера Приватбанка Игоря Коломойского о том, что в скором времени банк будет ему возвращен. Бывший владелец также предположил, что нежелание национализированного банка идти на уступки работникам Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), совладельцем которого является Коломойский, может привести к тому, что "рабочие могут и зайти в ПриватБанк".

С сентября работники НЗФ пикетировали центральный офис ПриватБанка в Днепре, а последнее время – его офисы в Киеве. 21 ноября, в частности, они пикетировали здание, где проходило заседание наблюдательного совета банка во время визита миссии Международного валютного фонда.

Согласно данным агентства, на переговорах с МВФ об открытии новой программы расширенного финансирования EFF обсуждается целесообразность принятия дополнительного закона, который бы гарантировал невозврат национализированных или выведенных с рынка банков их владельцам даже в случае, если подобное решение примет суд.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. рассмотрение апелляции на это решение назначено на 19 декабря. В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк, которые ранее уже принимали решения не в пользу национализированного банка.

Помимо того Хозсуда приостановил рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка до решения дела о законности национализации в административном суде.

Источник