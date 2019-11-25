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Коломойский: ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время

25.11.2019 / 13:20
Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский уверен, что скоро вернет себе этот банк.

Об этом свидетельствует комментарий Коломойского Kyiv Post.

Прямая речь: "Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне) в ближайшее время".

Руководитель Офиса Президента, в свою очередь, заявил изданию, что Коломойский просто пытается привлечь к себе внимание.

Напомним: правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Источник 

Коломойский, Приватбанк
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