Стефанчук вернет деньги, которые государство компенсировало ему за жилье

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Руслан Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он - человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история. Но он вчера написал заявление на имя главы Верховной Рады - вернуть за собственный счет возмещение из его зарплаты", - сказал Арахамия журналистам в четверг, 21 ноября, в Киеве.

По мнению Арахамии, Стефанчук имеет полное право претендовать на возмещение средств за аренду жилья со стороны государства, поскольку своей недвижимости в столице у вице-спикера нет, а наживать ее коррупционным путём для первого заместителя председателя Верховной Рады - недопустимо.

"Он не такой как я состоятельный человек, который занимался бизнесом. Не надо из этого делать историю. Он арендовал, он всегда платил. Сейчас берет возмещение. Он мог бы жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Он сделал, как по закону и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал. Это неправильно с точки зрения этики, я считаю",- добавил глава фракции "Слуга народа".

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что Стефанчук живет в квартире тещи в Киеве и получает компенсацию за жилье.

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