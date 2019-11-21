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Митрополит Антоний рассказал о задачах государственных деятелей по отношению к Церкви

21.11.2019 / 12:16
Митрополит Антоний рассказал о задачах государственных деятелей по отношению к Церкви
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Государственный служащий, который отвечает за регулирование взаимоотношений государства и Церкви, должен быть принципиальным, порядочным и профессионалом своего дела, убежден митрополит Антоний

Государственный деятель может придерживаться любой религии или быть атеистом, главное чтобы он чувствовал свою ответственность за соблюдение конституционных прав граждан.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе «Право на веру» в эфире «Першого козацького».

«От государственного деятеля нельзя ожидать вообще какого-то сакрального отношения к вере. Человек может быть по своим убеждениям сторонником какой-то конфессии или вообще быть неверующим человеком. Но Конституция гласит о том, что государство гарантирует равные права своим гражданам. В том числе и в сфере своего вероопределения. Поэтому любой чиновник, особенно чем выше его ранг, должен чувствовать ответственность», - сказал митрополит Антоний.

Государственный служащий, который отвечает за регулирование взаимоотношений государства и Церкви, должен быть принципиальным, порядочным и профессионалом своего дела, убежден митрополит Антоний.

«Все, кого Господь выносит на высокие должности, у них только одна задача, у них одно служение – делать все для того, чтобы процветало наше государство, чтобы нашим людям жилось в нашем государстве комфортно. Ну а в данной сфере, чтобы человеку ничто и никто не мешал молиться и ходить в те храмы, в которые он хочет ходить», – пояснил он.

Архиерей также рассказал о создании новой Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы слова, а также о конкурсе на должность ее руководителя. По словам владыки Антония, на эту должность отобрали двух претендентов – Андрея Юраша и Юрия Решетникова. Окончательный выбор сделают после итогового собеседования, которое должно состояться в ближайшие дни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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