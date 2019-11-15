Церковь просит присоединиться к сбору новогодних подарков для одиноких пенсионеров

Благотворительную акцию для пожилых людей «Старость в радость» проводит Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Отдела иерей Иоанн Ружицкий.

«Начиная с 15 октября и до 26 декабря, мы проводим сбор необходимых вещей и подарков, поздравительных открыток, мягких игрушек с тёплыми пожеланиями для одиноких стариков, инвалидов, для тех, кто нуждается в нашей заботе, любви и внимании. Благотворительная акция уже стала ежегодной, наша команда проводит ее с 2012 года», - отметил Иоанн Ружицкий.

Желающие принять участие могут:

– купить подарочный пакет, вложить в него маленькую новую пару носков или свитер, а также подписанную яркую поздравительную открытку и прикрепить листик с указанием, кому предназначен подарок (бабушке или дедушке);

– пожертвовать вещи (на выбор): нитки для вязания; любые материалы для творчества (бумага белая и цветная, картон цветной, краски и карандаши, нитки для вышивки и вязания, пяльца, ткань для вышивки, ножницы, иголки, книги по творчеству); новогоднюю мишуру и украшения для палат и елок (небьющееся, не свечи); мягкие игрушки; журналы со сканвордами; книги.

«Самое важное, что мы дарим бабушкам и дедушкам - это тепло своих сердец, им так важно поговорить о наболевшем, послушать истории из жизни, да и свои рассказать. А еще с 2012 года многие из Вас поддерживают акцию и материально, каждый раз ведется открытый сбор небольших мягких игрушек, носочков, сладостей», - подчеркнули организаторы.

Сбор помощи продлится до 26 декабря.Как помочь, можно узнать тут.