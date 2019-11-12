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Зеленский назначил бывшего следователя главой Кировоградской ОГА

12.11.2019 / 13:50
Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя председателя Херсонской областной государственной администрации, бывшего следователя Андрея Балоня председателем Кировоградской ОГА.

Об этом идет речь в указе главы государства

Дословно: "Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации".

Другим указом Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.

Стоит отметить, что указ от 8 ноября появился на сайте президента в понедельник 11 ноября.

Напомним: Правительство согласовало назначение Балоня на должность главы Кировоградской ОГА на заседании 20 октября.

37-летний уроженец Львовщины Андрей Балонь с 2003 по 2016 год работал следователем. С мая 2017 занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА.

В декларации кандидата Балонь указал две квартиры (во Дрогобиче и Киеве) в собственности жены и съемную квартиру в Херсоне.

Согласно документу, Балонь пользуется Volkswagen Touareg 2011 выпуска, его жена - Jaguar XF 2015 выпуска. Он держит почти 281 тысячу гривен, 70 669 долларов и 7415 евро на банковских счетах.

Источник 

Зеленский, Кировоградская ОГА, Балонь
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