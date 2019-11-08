Суд предоставил Пашинскому статус человека, которому "грозит опасность"

Об этом сообщили в комментарии пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова и сторона защиты Пашинского, "5 канал"

Прямая речь Ивановой: "Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты (адвокатов) о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность.

Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд".

7 ноября во Святошинском суде Пашинского должны были допросить по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Кроме того, в суде решили, что допрос проведут в режиме видеоконференции из помещения ИВС, но персонал ИВС сообщил, что не может обеспечить видеосвязь по техническим причинам.

Допрос Пашинского запланировали на 21 ноября.

Защита Пашинского отказался комментировать, с чем связано ходатайство адвокатов. Защитники экс-нардепа не захотели говорить, кто и как может угрожать Пашинскому.

Сейчас Пашинский находится под арестом. 7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов соответствующую меру пресечения без права внесения залога.

Пашинского подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Напомним: вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.

14 ноября 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата Сергея Пашинского.

4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал нардепу 5-8 созывов меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сам Сергей Пашинский назвал это местью Андрея Портнова, который был заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче. Его партия "Народный фронт" назвала арест политически мотивированным "правосудием времен Януковича", а "Европейская солидарность" Петра Порошенко – "дешевым шоу" новой власти.

Портнов заявлял, что это он стоит за подозрением Пашинскому и именно его люди почти 3 года ведут судебные процессы против него. Также Портнов угрожал, что следующим в СИЗО посадят бывшего президента Петра Порошенко, против которого он инициировал ряд дел.

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