$100 тысяч взятки для НАБУ: глава лесхоза откупился от СИЗО 5 миллионами

Об этом сообщил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии, а также информированные источники.

Прямая речь: "За директора одного из госпредприятий в Харьковской области, подозреваемого в предложении взятки детективу НАБУ, внесли залог. Сейчас подозреваемый уже вышел из СИЗО".

2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сысу с альтернативой залога в размере 2,6 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (или 4 миллиона 994 тысяч 600 гривен). Залог внес родственник.

Сейчас Сыса обязан носить электронный браслет и выполнять ряд других возложенных на него обязательств – не покидать населенный пункт, где проживает, прибывать на все вызовы в суд и тому подобное.

Напомним: 31 октября в НАБУ сообщили, что задержали директора одного из госпредприятий в Харьковской области, который предложил и дал старшему детективу бюро взятку в 100 тысяч долларов.

Нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Кучер написал в Facebook, что за взятку в $100 тысяч задержали директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу.

В июле президент Владимир Зеленский провел в Харьковской области экстренное совещание относительно вырубки лесов. Тогда он заявил, что незаконные вырубки в Харьковской области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Глава государства позвонил Сысе и попросил зайти в Офис президента.

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